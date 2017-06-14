Русская православная церковь готовит около 60 учебников по теологии
Московский патриархат готовится издать порядка 60 новых учебников по всем направлениям церковной науки. Об этом рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на I Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательной пространстве» в МИФИ, передает «Интерфакс».
По его словам, учебники Русской православной церкви по разным гуманитарным дисциплинам создаются не только для духовных школ.
«Я надеюсь, что они будут не в меньшей степени востребованы на кафедрах теологии в светских университетах», - заявил митрополит.
Ранее вступил в силу приказ Минобрнауки, согласно которому в России появятся кандидаты и доктора теологии. До этого специальных ученых степеней для теологов не предусматривалось.