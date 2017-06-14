Московский патриархат готовится издать порядка 60 новых учебников по всем направлениям церковной науки. Об этом рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на I Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательной пространстве» в МИФИ, передает «Интерфакс».

По его словам, учебники Русской православной церкви по разным гуманитарным дисциплинам создаются не только для духовных школ.

«Я надеюсь, что они будут не в меньшей степени востребованы на кафедрах теологии в светских университетах», - заявил митрополит.

Ранее вступил в силу приказ Минобрнауки, согласно которому в России появятся кандидаты и доктора теологии. До этого специальных ученых степеней для теологов не предусматривалось.