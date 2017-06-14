Московский городской суд признал законным приговор, вынесенный 14 фигурантам дела о мошенническом хищении в 2011 году квартир Минобороны РФ и департамента городского имущества Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Зюзинского суда Москвы от 27 сентября 2016 года, по которому 14 обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 8 лет, оставлен без изменения», — сообщил представитель суда.

Организатором хищений и руководителем преступной группы следствие считает экс-адъютанта главкома сухопутных войск Валерия Даниеляна, который был осужден на 11,5 года. Путем мошенничества преступники похитили 150 квартир у Минобороны и жилищного департамента Москвы, причинив государству ущерб в размере 1 млрд рублей.

По данным следствия, группой злоумышленников на подставных людей оформлялись выписки на право получения квартир, подделывались договоры соцнайма, затем недвижимость приватизировалась через суд и продавалась по рыночным ценам, при этом мошенники получали процент от сделки.

В настоящее время покупателей просят вернуть приобретенные у мошенников квартиры.