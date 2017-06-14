Стоимость билета на пригородные поезда увеличится с 1 июля на два рубля при поездке по Москве и на 1,5 рубля, если выезжать за пределы столицы. Соответствующее постановление приняло правительство Москвы.

Таким образом, цена за билет в границах старой Москвы за разовую поездку вне зависимости от расстояния будет составлять 34 рубля, а за пределами столицы составит 22 рубля за каждую зону.

Руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов напомнил, что в последний раз тарифы в Московском регионе повышались 1 января 2016 года, то есть полтора года назад, передает «Интерфакс».

Среднегодовой рост тарифов по столице составит к уровню прошлого года 3,1%, а по зонному тарифу — 3,7%. Это ниже планового значения инфляции текущего года, которое находится на уровне 4%, сообщает телеканал «360».