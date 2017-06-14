В России от рака ежегодно умирают около 300 тыс. человек. Об этом рассказал на пресс-конференции в Уфе главный внештатный онколог РФ, директор Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов, передает «Интерфакс».

По его словам, при этом смертность в первый год после постановки диагноза снизилась до 21%.

Этого удалось достичь не только за счет выявления ранних форм, но и за счет того, что врачи научились лечить четвертую стадию, пояснил Михаил Давыдов.

«Мы сегодня делаем громадные операции больным с генерализованной формой рака для того, чтобы изменить качество жизни, удлинить ремиссию, дать возможность им пройти лечение», — уточнил главный онколог.

Ежегодно в России регистрируется около 500 тыс. новых онкобольных, причем почти у половины болезнь выявляется в запущенной 3-й или 4-й стадии. Первое место среди онкозаболеваний у женщин занимает рак молочной железы, у мужчин — рак легких, бронхов и трахеи.