В Иркутске совершено нападение на водителя эвакуатора. Полиции удалось задержать одного из участников инцидента. Остальных ищут.

Конфликт произошел накануне вечером, после того как с парковки для лиц с ограниченными возможностями эвакуировали Range Rover Sport. Однако во время движения на штрафстоянку дорогу эвакуаторщику заблокировала иномарка. Оттуда вышли несколько человек и потребовали вернуть внедорожник. При этом они разбили лобовое стекло спецмашины.

Одним из нападавших, которого удалось задержать спустя несколько часов, оказался владелец Range Rover, 33-летний житель Ангарска. Других ищут. Для их поимки установлены заградительные посты, сообщает ИА IrkutskMedia.