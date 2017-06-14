Мужчина, стрелявший в конгрессмена Стива Скализа, задержан.

«Полиция расследует беспорядочную стрельбу... Подозреваемый задержан», — сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Виргинии трагедией и заявил, что следит за развитием ситуации.

В результате стрельбы на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, пострадали не менее пяти человек пострадали при стрельбе. Ранение получил координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.