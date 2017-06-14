Стрелявший в депутата конгресса США задержан
Мужчина, стрелявший в конгрессмена Стива Скализа, задержан.
«Полиция расследует беспорядочную стрельбу... Подозреваемый задержан», — сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Виргинии трагедией и заявил, что следит за развитием ситуации.
В результате стрельбы на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, пострадали не менее пяти человек пострадали при стрельбе. Ранение получил координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.