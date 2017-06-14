Для российских регионов действительно актуален вопрос роста госдолга — большинство из них испытывают определенные проблемы, однако нарастать они не будут, так как сегодня экономика вышла из рецессии и стагнации, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросу межбюджетных отношений призвал подумать о поддержке субъектов, нагрузка на которые слишком высока и отметил серьезный рост госдолга в ряде регионов — Марий Эл, Псковская и Костромская области, Хакасия и других (госдолг превышает сумму доходов почти в полтора раза).

Проблема подхода

«Положение действительно серьезное и даже не из-за размера долга, проблема скорее в подходе. Необходимо, чтобы налоговые поступления и социальная нагрузка на бюджет были связаны, иначе появляется долг, который придется гасить федерации, потому что у региона нет денег. Главное — четко распределить доходные и расходные части бюджета, чтобы все было в связке, иначе есть вероятность сталкиваться с подобными кризисами раз в два-три года. Не потому что правительство что-то не так делает, а потому что заведомо надо погашать разницу между доходами и расходами, а погашать можно только из займа», — рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В качестве второго фактора эксперт упомянул социальные трансферты.

«Если в бюджете региона не хватает деньги на реализацию конституционных прав граждан по количеству жителей, то им должны предоставляться подобные трансферты, здесь необходим больший порядок. У нас есть регионы, у которых нет огромного госдолга, потому что их основным доходом являются федеральные трансферты. Если их оставить один на один с социальными обязательствами, то та же республика Марий Эл покажется очень стабильным регионом с прекрасной экономикой, но в силу большого числа жителей... Эта сложная, искусственно выстроенная система должна быть заменена на что-то более естественное», — пояснил Журавлев.

По его словам, также необходимо перевести имеющиеся долги из коммерческого сектора в государственный.

«Понятно, что это тактическая мера, способствующая не ликвидации причин, а ослаблению последствий, но все вышеперечисленное не сработает в одну минуту. У нас большая часть налогов идет в федеральный бюджет, так что нужно посмотреть, что можно оставить в региональных бюджетах вместо трансфертов. Также важно стимулировать того, кто долги не берет — стимулирование за плохое положение экономически и социально невыгодно, причем у Дмитрия Медведева эта мысль есть и в Стратегии регионального развития, которую готовил его аппарат», — добавил эксперт.

Депрессивные регионы

В России всегда были депрессивные регионы — даже в «тучные» годы, напомнил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Более того, скажу, что некоторые регионы и не собирались выходить в «доноры», потому что с доноров берут деньги, а если ты находишься в состоянии депрессивности, ты всегда получаешь какие-то субсидии. Та же Чечня, Ингушетия, зачем им становиться регионами-донорами? Тогда их лишат федеральной поддержки. Решать эту задачу сложно, у нас несбалансированный федеральный бюджет. Для всех этих регионов можно найти деньги — но это означает забрать у других или забрать из здравоохранения, образования, высоких технологий и т.д.», — отметил эксперт.

По его словам, четыре региона России — Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва и Санкт-Петербург — «делают» почти 40% региональных налогов.

Остальные, к сожалению, испытывают определенные проблемы, но они вряд ли будут нарастать, так как в настоящее время экономика вышла из рецессии и стагнации, заключил Георгий Остапкович.