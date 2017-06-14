Министр культуры России Владимир Мединский выступил против пересмотра закона о запрете использования ненормативной лексики в произведениях искусства, который вступил в силу в 2014 году. Ранее с такой просьбой обратился создатель фильма «Нелюбовь» Андрей Звягинцев, получивший за свою ленту приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале. Режиссер считает, что ненормативная лексика иногда уместна в художественных произведениях.

«Я категорически против. Не хочу, чтобы мои и ваши дети ходили в кинотеатры, где с экрана несется мат», — сказал Мединский в интервью ТАСС.

Он также добавил, что ему жаль «творцов», которые не могут найти иных способов самовыражения, кроме ненормативной лексики.