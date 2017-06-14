Президент РФ Владимир Путин наградил актрису Наталью Варлей орденом Почета, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Варлей, прославившаяся исполнением главной роли в фильме «Кавказская пленница» получила награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Также орденом Почета были награждены Владимир Фокин (профессор кафедры Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова) и Сергей Слонимский (профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова).

Всего высоких наград удостоены более 150 россиян, среди которых деятели культуры и искусства, работники социальной сферы и представители правоохранительных органов.