До сентября 2017 года в Подмосковье планируется обновить и реконструировать около 1,3 тыс. детских площадок. Об этом заявила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, сообщает «РИА Новости».

По ее словам, в 2014 году в регионе было открыто более 700 новых детских площадок, в 2015-м — 880, в 2016 году – 1208.

«По темпам обновления и реконструкции, создания безопасной детской игровой среды наш регион показал лидирующий результат за эти три года», — подчеркнула Татьяна Витушева.

С начала текущего года в Подмосковье было проверено более 3,5 тыс. детских площадок, выявлено и устранено более 800 нарушений. Всего в регионе зарегистрировано более 15 тыс. площадок.