Мэр Николаева на Украине Александр Сенчевич сбежал от полицейских через окно собственного кабинета. Стражи порядка должны были вручить ему протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

«Чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии Николаева, оказавшись в кабинете, где сейчас находится департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. После чего покинул здание Николаевского городского совета», — сообщает местное издание «НикВести».

Группа из пяти сотрудников департамента защиты экономики национальной полиции Украины прибыла из Киева в Николаев, чтобы встретиться с градоначальником. В приемной Сенкевича им сообщили, что он сможет встретиться с ними только в 16.00, однако встреча эта так и не состоялась.