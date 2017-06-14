Полиция безопасности Финляндии (SUPO) повысила в среду уровень террористической опасности до двух по четырехбалльной шкале. Это означает «повышенный риск».

«Повышение риска теракта обусловлено повысившейся узнаваемостью Финляндии в радикальной исламистской пропаганде, а также более тесными контактами некоторых лиц с террористическими организациями», — цитирует сообщение SUPO «Интерфакс».

Полиция безопасности располагает данными о выходцах из Финляндии, которые уехали из страны и в настоящее время являются членами террористической группировки ИГ (запрещена на территории России), и кроме того, о порядка 350 жителей Финляндии, которые поддерживают действия террористов.

В последний раз уровень террористической угрозы поднимался в Финляндии два года назад.