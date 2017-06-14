В Казани появилось граффити с изображением нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Рисунок расположен на доме во внутреннем дворе отеля «Рамада», в котором поселятся португальские футболисты, пишет ProKazan.ru.

Публикация от FIFA Confederations Cup (@fifaworldcup) Июн 13 2017 в 10:04 PDT

Площадь картины составляет около 300 кв. м, а ее высота — с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.

Напомним, сборная Португалии по футболу прибудет в Казань вечером в среду. В рамках Кубка Конфередаций действующие чемпионы Европы сыграют в группе А со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Португальцы встретятся с мексиканскими футболистами 18 июня на стадионе «Казань Арена».

Всего «Казань Арена» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе и полуфинал турнира.