Состояние четырехлетнего мальчика, который почти пять дней провел в лесу в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области, оценивается как тяжелое, ребенок находится в отделении реанимации.

Ребенку удалось выжить, так как он пил воду из болот и ел побеги сосен. Сейчас у него крайне тяжелое психологическое состояние, сообщили в детской клинической больнице Екатеринбурга.

«Он потихоньку начинает пить воду и кое-что говорит», — сказали в учреждении.

Пока что медики не дают каких-то прогнозов по состоянию ребенка — у него большое количество клещевых укусов, которые могут привести к самым необратимым последствиям.

Поиски мальчика начались 10 июня. Семья вместе с ребенком выехала на берег местного водоема, чтобы отдохнуть на природе. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время ребенок захотел вернуться к берегу, который находился буквально в 100 м. Отец отпустил его одного, больше ребенка никто не видел. Обнаружить мальчика удалось лишь 14 июня в 7–10 км от места исчезновения в районе болота, недалеко от линии ЛЭП. Два участника поискового отряда, нашедшие ребенка, будут представлены к наградам МЧС России.