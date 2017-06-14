Депутаты законодательного собрания Приангарья не поддержали идею о проведении прямых выборов мэра Иркутска. За высказались шесть депутатов, девять проголосовали «против», 20 воздержались или вовсе не проголосовали.

На заседании рассматривался вопрос о том, не противоречит ли эта инициатива, которая исходит от губернатора Сергея Левченко, областному закону. Впрочем, окончательное решение пока не принято. Дело в том, что ранее областная прокуратура, профильный комитет Госдумы и экспертиза Иркутского госуниверситета дали положительные заключения. Идея была также поддержана омбудсменом.

В связи с этим, инициаторы проведения народного голосования уже заявили, что будут в суде сегодняшнее решение депутатов.

Как напоминает ИА IrkutskMedia, прямые выборы мэра Иркутска были отменены три года назад. Сейчас градоначальник избирается из числа депутатов местной думы. Ожидается, что референдум проведут в марте 2018 года в день президентских выборов.