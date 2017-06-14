Развитие цифровой экономики России должно осуществляться в основном за счет частных инвесторов. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, передает ТАСС.

По его словам, задача государства — оказать поддержку при создании базовой инфраструктуры, подготовке кадров, а также в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР).

«Государство должно в первую очередь нести расходы на базовую инфраструктуру, на образование, на исследования и разработки, на связанные с инфраструктурой и передачей данных вещи», — подчеркнул он.

Олег Фомичев пояснил, что вопрос пропорций государственных и частных инвестиций в развитие цифровой экономики страны пока не обсуждался.