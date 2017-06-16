Третьяковская галерея намерена укомплектовать свои фонды произведениями художников XX–XXI веков. В осуществлении этого замысла музейщики надеются на помощь благотворителей, для чего и открыли долгосрочную меценатскую программу. Первым пополнением стало полотно Эрика Булатова «Картина и зрители» (2011–2013). Как рассказала «Известиям» генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова, об этом подарке она мечтала четыре года.

Передача картины музею стала первым событием в рамках программы «Меценаты и дарители — Третьяковской галерее», а сделал такой подарок Благотворительный фонд Владимира Потанина. Цену вопроса гендиректор не раскрыла. Но рассказала, что в 2008 году работы Эрика Булатова середины 1980-х были проданы по цене от £1,5 млн до £2 млн. Последние продажи картин художника на аукционах были порядка £500 тыс. за полотно. Суммы для музея астрономические. Поэтому вся надежда на меценатов.

— Это удивительное полотно кисти одного из самых значительных из ныне живущих художников тесно связано с главной картиной русской живописи — «Явлением Христа народу» Александра Иванова, жемчужиной собрания нашего музея. Я очень рада, что такое значительное произведение Эрика Владимировича оказалось в наших фондах, — порадовалась Зельфира Трегулова.

«Картина и зрители» принадлежала жене художника Наталии. Булатов подарил супруге картину в годовщину свадьбы. Эрик Владимирович даже изобразил Наталию, на картине она предстала в образе экскурсовода, рассказывающего посетителям о великом полотне Иванова.

— У нас счастливая судьба в том плане, что мы никогда никому ничего не предлагаем — ни галереям, ни музеям, ни коллекционерам. Только отвечаем на предложения, — рассказала «Известиями» Наталия Булатова. — А с Третьяковкой — давняя история. Зельфира Трегулова неоднократно разговаривала с нами по поводу картин. Но в один момент позвонила с конкретным предложением, на которое мы откликнулись. Передать полотно Третьяковке — это некая дань любимой галерее. «Картина и зрители» сама как бы просилась сюда.

Эрик Булатов, ставший почетным гостем на церемонии дарения, признался «Известиям», что с Третьяковкой связана вся его жизнь. Художественная школа, в которой он учился, находилась в Лаврушинском переулке напротив галереи.

— Мы бегали сюда на каждой большой перемене, — углубился в воспоминания мэтр. — Знали всё — какую картину повесили, какую сняли, постоянно обсуждали работы. Все высокое искусство было здесь, самые лучшие художники. И оказаться среди них казалось несбыточной мечтой.

По словам Зельфиры Трегуловой, музею не хватает работ Виноградова, Дубосарского, Кабакова, того же Булатова — сейчас вместе с новым приобретением в фондах музея три его картины. Она надеется, что потенциальных дарителей вдохновит пример основателя галереи Павла Третьякова. Он не просто собирал личную коллекцию, а выступал как крупнейший меценат, поддерживая художников, заказывая у них произведения, формируя панораму современного изобразительного искусства и шире — художественной культуры эпохи.