Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии «прямой линии» с Владимиром Путиным рассказал, что граждане сетуют, что им проще «достучаться» до главы государства, чем до чиновников в собственных регионах.

Песков добавил, что на «прямую линию» поступает как всегда много вопросов, связанных с «житейскими историями, в которых люди просят президента о помощи», причем большинство из этих вопросов могут и должны решать местные власти.

«По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — добавил представитель Кремля, добавив, что «такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно».