По демографическим прогнозам в скором времени Ставропольский край может столкнуться с острой нехваткой учебных заведений. Специалисты предсказывают такую ситуацию уже к 2020 году.

Как пишет «NewsTracker», это обсуждалось на совещании у председателя правительства РФ по вопросам развития школ во Владивостоке. По словам министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, к 2020 году число школьников в регионе превысит 1,3 млн человек.

В результате совещания было принято решение о создании специальной программы по развитию школ на Северном Кавказе, включая Ставропольский край.

Сейчас на Северном Кавказе проживают 10% всех учащихся России.