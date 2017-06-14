Полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок ареста Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Следствие просит продлить срок содержания Калашова под стражей. Ходатайство назначено к рассмотрению в четверг на 10.30», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее стало известно о завершении предварительного следствия по делу.

Калашов был арестован 13 июля 2016 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве.