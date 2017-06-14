Представители нападающего «Реала» Криштиану Роналду выступили против обвинений игрока в неуплате налогов. Агентство Gestifute заявило, что у Роналду нет «никакой схемы от уплаты налогов», у футболиста даже не было «намерений скрывать что-либо», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Reuters. В поддержку игрока выступил и сам мадридский «Реал».

«С момента перехода в клуб в июле 2009 года Роналду всегда показывал явное намерение выполнять все свои налоговые обязательства. Мы полностью уверены, что наш игрок докажет свою невиновность», - цитирует ТАСС заявление клуба.

Ранее прокуратура Испании подала иск в отношении нападающего по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму в €14,7 млн. В заявлении испанского ведомства говорится, что Роналду сознательно скрывал свой доход с помощью созданной в 2010 году организации.

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