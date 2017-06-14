Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона).

В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов.

По данным телеканала CNN, стрельба велась из автоматического оружия. Было сделано от 50 до 100 выстрелов.

В свою очередь телеканал CBS передает, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о случившемся.

Другие данные пока не приводятся.