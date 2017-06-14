Власти Украины в пятый раз продлили на один месяц временные чрезвычайные меры на рынке электроэнергии. Такое решение было принято на заседании правительства страны, передает ТАСС.

Чрезвычайный режим в украинской энергетике введен с 17 февраля 2017 года после блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. По этому маршруту шли поставки угля антрацитовой группы для электростанций.

В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление «антрацита» на 300-350 тыс. тонн в месяц.

Действие чрезвычайного режима правительство уже продлевало 16 марта, 12 апреля и 11 мая.