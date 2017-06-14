Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что срок проведения общих собраний по программе реновации будет продлен до 15 июля. Об этом градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте».

«Мы приняли решение продлить срок проведения общих собраний еще на один месяц. Это даст возможность жителям неопределившихся домов еще раз хорошенько все обдумать и принять окончательное решение», — написал мэр столицы.

При этом голосование вМФЦ и «Активном гражданине» завершится завтра, 15 июня, и не будет продлено.

«Итоги по каждому дому будут опубликованы через 2-3 дня», — написал Собянин

Он подчеркнул, что 14 июня Госдума приняла законопроект о реновации в окончательном, третьем чтении и протоколы общих собраний будут приниматься до вступления закона о реновации в силу до 15 июля.