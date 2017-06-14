Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, который предусматривает создание компенсационного фонда участников долевого строительства. Таким образом планируется защищать права людей, которые покупают жилье на этапе строительства.

Согласно документу, фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков. Перед госрегистрацией каждого договора долевого участия застройщик обязан будет перечислить страховочный взнос в этот фонд.

При банкротстве застройщика выплаты компенсаций дольщикам будут производиться за счет средств компенсационного фонда на основании договора долевого участия.

Компенсационный фонд будет взаимодействовать с органами регистрации прав, чтобы контролировать исполнение застройщиком обязанности по уплате взносов, а также вести единый реестр застройщиков в соответствии с законом о долевом строительстве.

Размер взносов застройщиков в компенсационный фонд будет рассчитываться по методике, утвержденной правительством РФ. Как сообщает ТАСС, кабмин предлагает ввести переходный период, при котором взносы составят 1,2% от цены каждого договора долевого участия до 1 июля 2018 года.