Власти Южно-Сахалинска объявили конкурс на названия для трех новых городских спортивных комплексов. Варианты названий принимаются до 1 августа, затем их выставят на интернет-голосование. Сами комплексы будут открыты в сентябре.

Объекты спортивной инфраструктуры появятся в трех разных районах города: Ново-Александровске, Луговом и 25 микрорайоне. Организаторы конкурса говорят, что их названия могут быть и привязкой к расположению. Но в любом случае они должны быть яркими и лаконичными, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации.

Решение о строительстве спортивных комплексов именно в этих районах было принято после многочисленных обращений их жителей. Финансируются работы из регионального бюджета.