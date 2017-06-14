Масштабный этно-исторический фестиваль, посвященный битве Тимура и Тохтамыша в период Золотой Орды, состоится в Самарской области.

Как сообщает НИА «Самара», мероприятие пройдет в памятном месте на реке Кондурче, где в XIV веке состоялась битва полководцев — Тимура и Тохтамыша. В рамках фестиваля будут организована ярмарка ремесленников, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, лозоплетению, войлоковалянию и изготовлению гуслей. Помимо этого, для посетителей будет организован концерт, а также будут работать музейные экспозиции.

Битва при Кондурче — крупное сражение, состоявшееся 18 июня 1391 года между войсками Тимура Тамерлана и золотоордынской армией хана Тохтамыша на берегу реки Кондурча. Сражение завершилось полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем в Литву.