Прямой ущерб России от африканской чумы свиней (АЧС) составляет 5 млрд рублей. Косвенный ущерб оценивается в 50-70 млрд руб. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на выступлении в Совете Федерации.

Он добавил, что с момента занесения болезни на территорию РФ с территории Грузии в 2007 году страна потеряла 800 тыс. свиней. По словам Данкверта, за это время 1144 вспышки АЧС было зарегистрировано в 46 субъектах России, сообщает телеканал «360». Вспышки заболевания периодически фиксируются в разных областях РФ, где тут же объявляется карантин и уничтожают зараженных животных. Также случаи заражения происходят в Белоруссии и на Украине. АЧС не представляет угрозы для человека, однако смертельна для диких и домашних свиней. Уничтожение зараженного поголовья влечет за собой экономические потери производителей.