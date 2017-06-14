Компания МРСК Центра подтвердила проведение обыска в своем офисе.

В компании сообщили, что визит правоохранителей связан «с вопросами к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в МРСК Центра сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают экономическую документацию.

Гуджоян был отправлен в отставку с поста генерального директора компании еще в 2012 году. Сообщалось, что в МРСК Центра до этого были выявлены нарушения при закупках.