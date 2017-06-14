Московской городской суд продлил домашний арест одному из фигурантов «Дела Гайзера» Демьяну Москвину. Срок меры пресечения увеличен на три месяца, до 19 сентября. Также началось заседание по вопросу продления меры пресечения бывшему зампреду правительства республики Константину Ромаданову.

Как передает ИА «Комиинформ», аналогичный вопрос будет рассмотрен в отношении всех остальных фигурантов громкого дела о создании преступного сообщества, которые решением суда были оставлены под стражей до 19 и 20 июня. Напомним, в сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал «финансистами-технологами». Ущерб по делу оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. По мнению следствия, наряду с Гайзером в костяк ОПС входили его заместитель Алексей Чернов, бизнесмены Валерий Веселов и Александр Зарубин.

Гайзер обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. Всего в деле 19 обвиняемых. По данным следствия, целью преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение государственным имуществом преступным путем. 11 августа 2016 года стало известно, что фигурант дела Гайзера гендиректор «Комижилстрой» Антон Фаерштейн покончил с собой в московском СИЗО «Матросская Тишина».