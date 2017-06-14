В 93-м тираже лотереи «Золотая подкова» разыгран суперприз в размере 9,25 млн рублей. Победитель купил свой билет в одном из отделений «Почты России» в Карелии.

Полный выигрыш жителя Карелии составляет 9,35 млн благодаря победам в других выигрышных категориях. Победитель стал 2000-м миллионером государственных лотерей, билеты которых распространяет «Столото», отмечает ИА «Карелinform».

Напомним, житель Петрозаводска 31 марта выиграл в «Гослото «6 из 45» более 1,2 млн рублей. Победитель выбрал семь чисел в поле, сделав ставку в размере 700 рублей. Рекордсменом по выигрышу по-прежнему остается житель Новосибирска, который в 2016 году получил более 358 млн рублей.

«Известия» ранее писали, продажи лотерейных билетов в России значительно выросли за последний год. Рост может быть связан с блокированием Роскомнадзором нелегальных казино, увеличением количества точек продаж и невысокой стоимостью билета. «Почта России» в 2016 году продала более 39 млн штук.