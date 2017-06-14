Днем в среду в Москве начался сильный дождь. Согласно прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, дождливая погода в столичном регионе сохранится до конца рабочего дня.

До 18:00 в Троицком и Новомосковском административных округах ожидается сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с и выше, местами гроза. Объем осадков оценивается синоптиками Метеобюро в 3–5 мм, местами до 12 мм, сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, по данным Гидрометцентра, в среду в Московском регионе зеленый уровень погодной опасности с дождем и ветром 5–10 м/с, местами возможны грозы, при которых порывы ветра могут достигать 12–17 м/с.