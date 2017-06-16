«Тачки 3» (6+)

Режиссер: Брайан Фи, озвучивали: Дмитрий Харатьян, Ирина Пегова, Станислав Стрелков и др.

Очередная часть мультфильма о легенде гоночного трека Молнии Маккуине. Герой всё еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако конкуренция становится всё жестче. Молнию ждут захватывающие приключения, он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

«Очень плохие девчонки» (18+)

Режиссер: Люсия Аньелло, в ролях: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур, Джиллиан Белл

Что может омрачить развеселый девичник в Майами? Пожалуй, только нелепая смерть танцовщика. Теперь подружкам предстоит выпутаться из неприятной истории...

Röyksopp (16+)

В России Röyksopp всегда пользовались повышенным вниманием и преданной любовью. Норвежский дуэт, который по праву называют звездами танцевальной и электронной музыки, возвращается не только с проверенными хитами, но и с новыми синглами.

17 июня, 20.00, Stadium

Il Volo (12+)

Участники трио Il Volo исполнят хиты своего репертуара в сопровождении полноценного симфонического оркестра, а также презентуют материал из альбома — посвящения великим предшественникам — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасу.

18 июня, 18.00, Крокус Сити Холл

«Царь Федор Иоаннович» (12+)

В спектакле по одноименной пьесе Алексея Толстого режиссер Борис Морозов представил Федора отнюдь не слабоумным и безвольным государем. Трагедия царя — в его идеальных представлениях о любви, добре и нравственности...

Фото: Громова Мария

16 июня, 19.00, Центральный академический театр Российской Армии

«Шут Балакирев» (16+)

Последняя пьеса Григория Горина — некоторые из диалогов он дописал за несколько часов до смерти. Марк Захаров сделал сценическую редакцию произведения: что-то сократил и слегка видоизменил. В понимании автора и режиссера шут — всеобщий любимец, олицетворение оптимизма, отваги и веселой удали народа.

16 июня, 19.00, «Ленком»

«Голоса амазонки» (12+)

В рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова создатели музыкального спектакля «Инала», номинированного на премию Грэмми, покажут новый мюзикл. Хореографический язык спектакля использует элементы классического балета, современного танца и капоэйры, а в музыкальную партитуру органично вплетены звучания тропического леса.

Фото: пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова/chekhovfest.ru

16 июня, 19.00, Театр им. А.С. Пушкина

«Рыжий» (18+)

Создатели спектакля сломали привычную структуру «зал-сцена» и поставили на вращающемся поворотном круге небольшой амфитеатр для зрителей. Получилось театральное путешествие в пространстве и во времени. По команде «Осторожно, поезд отправляется!» публика следует от «остановки» до «остановки», от одного места действия к другому, вспоминая «те баснословные года», в которые «так хорошо мы плохо жили».

Фото: ТАСС/ Денис Абрамов

17 июня, 18.00, Мастерская П. Фоменко, Старая сцена (Зеленый зал)

«Чайка» (12+)

Спектакль в новой редакции Константина Богомолова рассказывает семейную драму, за развитием которой зритель может следить как сквозь замочную скважину. В постановке анализируются болезни, которыми поражены обитатели тихой усадьбы на берегу озера, и самая страшная среди них — абсолютная нелюбовь.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

18 июня, 19.00, Московский театр п/р Олега Табакова, Сцена на Сухаревской

«Смена состояний» (0+)

Звезда французского и мирового фотоискусства Сара Мун представляет новый проект, над которым работала с 2010 по 2015 год. В магических снимках, иллюстрирующих осеннее увядание, фигуративные изображения гармонично переплетаются с абстракцией.

до 16 июля, Мультимедиа Арт Музей

«Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе» (0+)

На выставке представлены 23 полотна (в том числе из церквей и частных собраний), демонстрирующие различные жанры в творчестве мастеров XVI века. Главная фигура итальянского Возрождения — Тициан представлен преимущественно живописью на религиозные и мифологические сюжеты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

До 20 августа, ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Возвращайся домой» (0+)

На выставке собрано творчество нового поколения реалистов, выросшего за последние 20–30 лет. Молодые художники обращаются к теме жизни в современном мегаполисе, представленной живописью, скульптурой, граффити, инсталляцией и фотографией.

До 10 сентября, Институт русского реалистичного искусства (ИРРИ)

«Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века» (0+)

Новая экспозиция знакомит посетителей с крупными именами в русском искусстве и главными тенденциями в рисунке первой половины XIX века. Этот период связан с Императорской Академией художеств, где к тому времени сложились система и методика художественного образования, ориентированные на идеалы классицизма. Выставку открывают работы лучших педагогов Академии и таких ее учеников, как Александр Иванов и Карл Брюллов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

До 5 ноября, Государственная Третьяковская галерея