СМИ: Семак планирует пригласить Рязанцева в «Уфу»
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак планирует пригласить в башкирскую команду полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь может идти о годичной аренде 30-летнего футболиста.
Ранее «Уфа» уже интересовалась кандидатурой Рязанцева. Полузащитник также входил в зону интересов московского «Динамо» и «Ростова», однако после тренерских перестановок в клубе на юге России переговоры свернули.
Контракт Рязанцева с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне в составе основной команды футболист на поле не выходил.
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