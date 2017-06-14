Главный тренер «Уфы» Сергей Семак планирует пригласить в башкирскую команду полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, речь может идти о годичной аренде 30-летнего футболиста.

Ранее «Уфа» уже интересовалась кандидатурой Рязанцева. Полузащитник также входил в зону интересов московского «Динамо» и «Ростова», однако после тренерских перестановок в клубе на юге России переговоры свернули.

Контракт Рязанцева с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне в составе основной команды футболист на поле не выходил.

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