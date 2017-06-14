Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила свой вариант текста присяги для вступающих в гражданство России, сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Как ранее решила спецгруппа по подготовке текста присяги, предложить свой вариант может любой гражданин. Емельянов отметил, что будут рассмотрены все поступившие варианты.

Обсуждение текста присяги рабочей группой пройдет 15 июня. Также к нему привлекут экспертов и представителей общественных организаций, среди которых будут кинорежиссер Никита Михалков и другие деятели культуры.

«Я <…> вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство <...> чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями <...>, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации», — передает «РИА Новости» текст проекта Яровой со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ с текстом клятвы.

Ввести присягу для людей, вступающих в гражданство России, предложил президент РФ Владимир Путин.