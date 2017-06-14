В Алеппо вернулись почти 70 тыс. мирных граждан Сирии
С начала операции по освобождению сирийского Алеппо в город вернулись почти 70 тыс. жителей. Об этом рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко, передает ТАСС.
По его словам, в кратчайшие сроки возобновлено электро- и водоснабжение жилых кварталов, что позволило вернуться 16 тыс. семьям в свои дома в восточных районах Алеппо.
«Это более чем 69 тыс. жителей, в том числе 49 тыс. детей», — уточнил Владимир Савченко.
23 декабря 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.