С начала операции по освобождению сирийского Алеппо в город вернулись почти 70 тыс. жителей. Об этом рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко, передает ТАСС.

По его словам, в кратчайшие сроки возобновлено электро- и водоснабжение жилых кварталов, что позволило вернуться 16 тыс. семьям в свои дома в восточных районах Алеппо.

«Это более чем 69 тыс. жителей, в том числе 49 тыс. детей», — уточнил Владимир Савченко.

23 декабря 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков.