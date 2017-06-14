В центре Калининграда в жилом здании был обнаружен живой питон. Змею обнаружили сотрудники одного из офисов, располагающегося на первом этаже жилых домов.

Как сообщает «Клопс.Ру» инцидент произошел 11 июня. Сетчатый пион был найден в туалете здания. После осмотра выяснилось, что рептилии около двух лет. Возможно, змея была питомцем домашнего террариума и сбежала по вентиляционному каналу на первый этаж, где она попала в прохладное помещение и переохладилась.

Специалисты поймали змею и отвезли в зоопарк. Там рептилию накормили, она ведет себя спокойно. Зверинец не может оставить у себя питона из-за избытка таких экспонатов. Сейчас ведется активный поиск владельцев пресмыкающегося.

Напомним, что ранее в 2014 году из другого жилого дома в Калининграде также сбежала рептилия. Она упала с восьмого этажа и спряталась под капотом припаркованной машины. Рептилию вернули хозяевам.