Компания Roshen сочла решение ФНС РФ о взыскании с Липецкой кондитерской фабрики корпорации 150 млн рублей за дивиденды, выведенные на Украину, неправомерным. В сообщении компании говорится, что оно противоречит соглашению между Россией и Украиной об избежание двойного налогообложения.

Органы ФНС РФ потребовали у компании уплатить больше 150 млн рублей налогов на доходы иностранных организаций по результатам налоговой проверки ООО «Рошен» (г. Липецк) за 2014–2015 годы. Ранее, как сообщает РБК, торговый дом уже получал претензии со стороны налоговых органов в мае 2017 года. В управлении российской ФНС посчитали, что Roshen не имело права применять льготы, установленные между РФ и Украиной 8 февраля 1995 года.

В Roshen, принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко, сочли требования налоговой службы РФ неправомерными. Претензии назвали в компании «попыткой взыскать с корпорации Roshen дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины». Как сообщает агентство «Прайм», корпорация намерена защищать свои права и интересы, «чтобы не допустить ненадлежащего налогообложения доходов корпорации» налоговыми органами РФ «в ущерб бюджету Украины».