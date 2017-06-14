10 июня в Группе компаний «Социум», объединяющей ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса, награждали ветеранов за выслугу лет. Такая церемония проходит в холдинге ежегодно, очень торжественно, со всей соответствующей атрибутикой – вручением почётных знаков и дипломов, в присутствии всего руководящего состава.

Учитывается не общий стаж, а стаж работы в «Социуме». Отпраздновал очередную юбилейную дату работы в холдинге – получи соответствующий знак, премию, дополнительные дни к отпуску, право на дополнительные выплаты при выходе на пенсию.

Всё, как в лучшие советские времена, с той только разницей, что в холдинге практикуется современный менеджмент, удерживающий на плаву порядка 30 компаний. Ежегодно, несмотря на кризис и непростые условия, сложившиеся для организаций, работающих по Гособоронзаказу, холдинг стабильно показывает 20-процентный прирост выручки. Таких показателей удаётся добиться благодаря грамотной кадровой политике.

«Социуму» без малого 30 лет, но многие из его предприятий гораздо старше. Например, Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина в этом году отмечает 60-летие. Зеленоградскому АО «НИИ Элпа» недавно перевалило за полвека, Малоярославецкому приборному заводу – более 40 лет.

Все эти компании – носители традиций, которые нельзя игнорировать, и к тому же – обладатели уникального кадрового состава, относящегося к элите военной науки. К примеру, сотрудники ферритового производства АО «КБ-1» являются хранителями поистине сакральных знаний старой школы разработчиков зенитно-ракетной техники, практически утраченной в нашей стране. Кстати, из-за того, что специалистов-ферритчиков можно по пальцам пересчитать, новое ферритовое производство организовать уже практически невозможно. А здесь умудрились сохранить и цех с уникальными технологиями, и специалистов.

Такая же ситуация с кадрами сложилась в сфере пьезоэлектроники, на которой специализируется «Элпа»: каждый сотрудник на вес золота.

Основатель холдинга промышленник и учёный Игорь Ашурбейли – не новичок в российской оборонке. У него большой опыт вывода из кризиса предприятий данной направленности. Благодаря ему были поставлены на вооружение суперсовременные зенитно-ракетные комплексы С-400. В то время, будучи генеральным директором концерна «Алмаз-Антей», он помогал государству. А сегодня направляет все усилия на развитие собственных заводов и конструкторских бюро.

Игорь Рауфович знает, насколько важно сохранить преемственность на таких предприятиях, чтобы опыт передавался от старших к младшим. Молодые специалисты, приходящие со студенческой скамьи в Группу компаний «Социум», учатся на своих рабочих местах, потому что ни один вуз сегодня не в состоянии обеспечить необходимую базу для работы в этой сфере. И кандидатами наук они становятся без отрыва от производства.

Молодёжь здесь стараются развивать и удерживать. Для этого холдинг берёт на себя дополнительные социальные обязательства. На каждом предприятии своя программа поддержки молодых специалистов. Например, на «Элпе» действует система регулярных доплат, а АО «АПЗ» помогает в приобретении жилья.

Несколько сотен сотрудников Группы компаний уже имеют звание «Ветеран «Социума». Это люди, отработавшие на его предприятиях 10, 15, 20 лет и более. Картина складывается необычная, учитывая реалии на нашем рынке труда и распространённую проблему текучести кадров. Словом, руководство холдинга вполне может давать мастер-классы по кадровой политике.

Тем более что результаты работы холдинга достойные. По итогам 2016 года предприятиями Группы реализовано продукции и оказано услуг на сумму более 16 млрд рублей. Сумма налогов и сборов, уплаченных «Социумом» в 2016 году, составила более 2,5 млрд рублей.