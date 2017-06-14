После визита в Москву глава Саратовской области Валерий Радаев вернулся в областной центр с идеями реновации. «Все вы знаете, какие мощные процессы начались в Москве! Там идут процессы реновации. Что мешает нам делать то же самое?» — цитирует губернатора ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, о предстоящем сносе хрущевок по программе реновации мэр столицы Сергей Собянин объявил 21 февраля текущего года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В список вошли дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов. Переселение москвичей начнется осенью 2017 года. Программа рассчитана на 10–15 лет минимум.

Бескудниково на севере Москвы станет первым районом, где начнется демонтаж зданий. Жители коммуналок после реновации получат взамен комнаты отдельную квартиру.