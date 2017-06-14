Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели жителя Ханты-Мансийского автономного округа, которого насмерть растерзала свора бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла минувшей ночью в городе Советский в районе Промбазы. Мужчина решил прогуляться на открытой местности, где на него напали и покусали не менее 12 бездомных собак. От полученных травм он скончался на месте. Тело погибшего мужчины обнаружили случайные прохожие, сообщает ИА «Ура.Ру».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.