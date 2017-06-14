Среди пострадавших в результате крупного пожара в жилом доме в западной части Лондона россиян нет.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Великобритании.

«Посольство обратилось в полицию, информации о гражданах РФ, пострадавших при пожаре, не поступало. Звонков на экстренный номер дежурного консула также не было», — цитирует представителя российской дипмиссии ТАСС.

Напомним, 27-этажный жилой дом Grenfell Tower загорелся в лондонском районе Кенсингтон в ночь на среду. По меньшей мере шесть человек погибли и 50 пострадали.

По некоторым данным, возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Местные СМИ сообщали, что в одной из квартир мог взорваться холодильник.