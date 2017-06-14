С 1 июля Национальный банк Республики Беларусь перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах и полностью перейдет на международные стандарты.

Как сообщает пресс-служба белорусского регулятора, с этого момента будет использоваться только стандарт Международного валютного фонда (МВФ), который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.

Таким образом, нацбанк отменил свое постановление от 2004 года о правилах расчета резервных активов в национальном определении.

До сих пор регулятор ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, которая кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

Так на 1 июня резервы страны, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,239 млрд, а по национальным стандартам — $5,604 млрд. При этом объем валютных активов по стандарту МВФ оценивался примерно в $2,347 млрд, а по национальному стандарту — в $2,5895 млрд.

Отмечается, что решение о переходе на единый расчетный показатель нацбанк Белоруссии принял после консультаций с МВФ и Всемирным банком.