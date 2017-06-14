В Нижнем Тагиле полицейские задержали трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в вымогательстве, разбоях и похищении людей.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по 17 эпизодам противоправной деятельности. При задержании в квартире у одного из членов ОПГ нашли боеприпасы и оружие.

Как передает TagilCity.ru, злоумышленники вымогали деньги у бывших воспитанников детских домов. Они требовали с них крупные суммы, скопившиеся на их счетах. Сообщается, что многие пострадавшие боялись расправы и не обращались к правоохранителям.

В 2016 году, когда большая часть подозреваемых была поймана, пострадавшие начали писать заявления в полицию.