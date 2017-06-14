Производители сыров в тверском Верхневолжье будут сотрудничать с коллегами из Швейцарии. Детали бизнес-проекта обсуждались во время поездки иностранных партнеров в Конаковский район.

Члены швейцарской ассоциации производителей мягких и полутвердых сыров посетили завод «Молочная здравница». Гости высоко оценили его продукцию.

Как передает ИА «ТВЕРИГРАД», после переговоров было решено запустить на предприятии в деревне Кошелево линейку швейцарских сыров высшего качества.