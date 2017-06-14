В Москве открылся Юбилейный органный марафон
Концерты марафона будут проходить в Большом зале Московской консерватории — одном из самых известных залов мира
Цикл концертов открыло выступление заслуженного артиста Российской Федерации Алексея Паршина, которое состоялось 13 июня
Программа марафона охватывает творчество крупнейших композиторов от эпохи барокко до наших дней
Слушатель на открытии Юбилейного органного марафона
Уникальный орган Большого зала консерватории был создан в 1899 году по заказу железнодорожного магната, барона Сергея фон Дервиза, и лишь недавно отреставрирован
Алексей Паршин во время выступления
Зрители в Большом зале Московской консерватории
В программе прозвучали произведения Баха и шедевры французского органного классицизма
Алексей Паршин после выступления
Юбилейный органный марафон в Большом зале Московской консерватории продлится с 13 по 29 июня