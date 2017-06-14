Мэр Сергей Собянин в среду открыл межрегиональную продовольственную ярмарку на Семеновской площади Москвы. Новая торговая площадка представляет собой павильон, предназначенный для круглогодичного использования, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

По словам градоначальника, рыночная торговля в Москве выходит на качественно новый уровень. Он подчеркнул, что торговля ярмарочного формата прошла большой путь — от примитивных прилавков до нового торгового павильона, который оборудован холодильными камерами, имеет ветеринарный контроль, позволяет торговать круглый год и в любую погоду.

«Надеемся, что такой экспериментальный формат приживется, будет интересен и для тех, кто приезжает в Москву торговать: фермеров, представителей регионов. Вот здесь на этой ярмарке представлены около 22 регионов и два государства — Армения и Беларусь. Если такой формат приживется, то мы, конечно, будем его распространять и на другие районы Москвы», — отметил Собянин.