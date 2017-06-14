В республике Башкортостан возобновляются выплаты компенсаций за оплату посещения детских садов. Господдержку, отмененную в январе, родителям вернули региональные депутаты.

Теперь все семьи независимо от среднедушевого дохода имеют право на родительскую выплату за детсад: 20% за первого ребенка, 50% — за второго, 70% — за третьего. Компенсации будут предоставляться до 1 января 2019 года, передает «МедиаКорСеть».

Напомним, согласно закону от 30 января право на поддержку имели семьи, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Жители выступили против этого изменения и направили петицию в правительство республики. В итоге власти нашли дополнительные источники доходов, чтобы платить компенсацию абсолютно всем родителям.