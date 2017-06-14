Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что под депутатом его партии Михаилом Дегтяревым в зале заседаний Госдумы провалилось кресло.

По словам парламентария, это уже второй случай. В связи с инцидентом Жириновский призвал председателя Госдумы Вячеслава Володина «укрепить все кресла», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Спикер нижней палаты парламента в свою очередь пообещал партии усиленные конструкции кресел, аналогичные поставленной у депутата и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева.

«Там кресло треснуло под Дегтяревым, пока еще не лопнуло, сейчас мы его подремонтируем. Там надо поставить такое же усиленное, как Валуеву поставили», — сказал Володин.