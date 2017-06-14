Начало переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза может быть перенесено из-за того, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) и Консервативная партия отложили объявление о своем соглашении, передает BBC.

Как сообщается, премьер-министр и глава партии консерваторов Тереза Мэй и лидер DUP Арлен Фостер должны были объявить о достижении соглашения о совместной работе в парламенте, после того как Консервативная партия на недавних парламентских выборах утратила большинство. Однако из-за крупного пожара в Лондоне и загруженности графиков двух политиков объявление переносится на следующую неделю.

В связи с этим переговоры о Brexit, запланированные на 19 июня, скорее всего, тоже будут перенесены.